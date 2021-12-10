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В Петербурге ищут бойца ММА из Узбекистана, напавшего на оперативника Центра "Э"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы ведут розыск гражданина Узбекистана, который напал на сотрудника полиции, а после задержания сбежал из отдела, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

"Разыскивается гражданин Узбекистана Бунёд Тухтаев", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации источника, в среду, 8 декабря, мужчина проявил агрессию по отношению к оперативникам Центра "Э", ударил одного из них и попытался скрыться. Полицейским удалось его задержать и доставить в отдел, однако на следующий день мужчина смог сбежать.

По данным СМИ, Тухтаев является бойцом ММА, 8 декабря полиция общалась с ним, подозревая в причастности к торговле QR-кодами и миграционными документами.

Информацией об этой ситуации из официальных источников "Интерфакс" не располагает.

Петербург МВД Узбекистан Центр Э

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