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В России за сутки коронавирус подтвердился у 30 873 человек

В России за сутки коронавирус подтвердился у 30 873 человек
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 30 873 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

В Москве зарегистрировали 3 477 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 2 267 заболевших, в Московской области - 1 712.

Еще 746 новых случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в Самарской области, 733 - в Красноярском крае, 693 - в Краснодарском крае, 688 - в Пермском крае, 682 - в Воронежской области, 663 - в Свердловской области, 654 - в Ростовской области, 626 - в Челябинской области, 605 - в Иркутской области, 573 - в Башкирии, 571 - в Омской области, 548 - в Нижегородской области, 520 - в Алтайском крае, 513 - в Хабаровском крае, 499 - в Саратовской области, 460 - в Приморском крае.

Кроме того, 447 случаев - в Ставропольском крае, 404 - в Волгоградской области, 396 - в Новосибирской области, 371 - в Ленинградской области, 363 - в Тверской области, 358 - в Вологодской области, 355 - в Кемеровской области, 351 - в Липецкой области. В других регионах России суточный прирост не превышает 350 случаев.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 1 176 пациентов, больше всего скончавшихся в Москве - 89, в Московской области - 56, в Петербурге - 55.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 956 тыс. 679 случаев коронавирусной инфекции, 287 180 умерших и 8 млн 673 тыс. 518 выписанных, в том числе 35 657 выписаны за последние сутки.

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