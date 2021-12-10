В Москве впервые с конца октября от COVID за сутки умерло меньше 90 человек

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Более 3,4 тысячи случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, число скончавшихся от болезни впервые с 27 октября ниже 90, следует из обнародованных данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 3 477 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 2 948 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице выросла на 529 случаев, или почти на 18%.

За сутки коронавирус привел к смерти 89 человек. Общее число скончавшихся достигло 35 124. Данный показатель опустился ниже 90 случаев впервые с 27 октября.

Выздоровели за сутки 3 372 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 805 490 человек.

Накануне сообщалось о 3 171 выписанном и 92 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 10 декабря составляет 1 978376.

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.