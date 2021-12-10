Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Москве впервые с конца октября от COVID за сутки умерло меньше 90 человек

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Более 3,4 тысячи случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, число скончавшихся от болезни впервые с 27 октября ниже 90, следует из обнародованных данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 3 477 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 2 948 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице выросла на 529 случаев, или почти на 18%.

В РоссииВ России за сутки коронавирус подтвердился у 30 873 человекВ России за сутки коронавирус подтвердился у 30 873 человекЧитать подробнее

За сутки коронавирус привел к смерти 89 человек. Общее число скончавшихся достигло 35 124. Данный показатель опустился ниже 90 случаев впервые с 27 октября.

Выздоровели за сутки 3 372 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 805 490 человек.

Накануне сообщалось о 3 171 выписанном и 92 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 10 декабря составляет 1 978376.

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.

Москва коронавирус

Новости по теме

Новости

Новым председателем Мосгоризбиркома стала Ольга Кириллова

В Москве арестован мужчина, устроивший стрельбу с жертвами в МФЦ

СК попросил арестовать мужчину, устроившего стрельбу с жертвами в МФЦ Москвы

СК попросил арестовать мужчину, устроившего стрельбу с жертвами в МФЦ Москвы

Зима в Москве будет холодной и снежной

Зима в Москве будет холодной и снежной

Арестован 18-летний москвич, угрожавший напасть на школу

В ОНК Москвы сообщили о признании вины стрелком из МФЦ

В ОНК Москвы сообщили о признании вины стрелком из МФЦ

Блогера отправили в колонию за нападение на машину ФСБ в ходе акции оппозиции в Москве

Батареи в жилых домах Москвы станут горячее из-за грядущих морозов

Батареи в жилых домах Москвы станут горячее из-за грядущих морозов

Один из пострадавших при стрельбе в МФЦ находится в крайне тяжелом состоянии

У стрелявшего в МФЦ при себе было 2 млн рублей и десятки патронов

У стрелявшего в МФЦ при себе было 2 млн рублей и десятки патронов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });