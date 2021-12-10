Число проверок бизнеса в РФ снизилось вдвое по сравнению с 2019 г.

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Количество проверок бизнеса в 2021 году сократилось как минимум в два раза по сравнению с 2019 годом, сообщил в пятницу заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко.

С 1 июля 2021 года вступил в силу закон о контрольно-надзорной деятельности. Он ввел риск-ориентированный подход при проведении проверок, запретил контролирующим органам устанавливать показатели эффективности своей работы в зависимости от числа профилактических и контрольных мероприятий, выявленных нарушений.

"Сейчас уже видим результаты. Мы уже видим по количеству проверок, что как минимум в два раза сократилось количество проверок, надзорных мероприятий", - сказал он в ходе совещания в Совете Федерации, посвященного теме приоритетных направлений законодательной деятельности и задачам органов госвласти на 2022 год.

Григоренко уточнил, что сравнение проводится с 2019 годом, поскольку в 2020 году был мораторий на проверки из-за пандемии COVID-19.