Забравший забытый на остановке рюкзак с 1 млн рублей житель Сочи стал подследственным

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В Сочи пассажир автобуса забыл на остановке рюкзак, в котором были документы и 1 млн рублей. Когда он вернулся к остановке, рюкзака там уже не было. По факту возбудили уголовное дело, в краже подозревается 22-летний безработный горожанин, сообщили в управлении МВД по Кубани.

Получив заявление потерпевшего, полицейские осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев и изучили записи камер наблюдения. Подозреваемого нашли по составленной ориентировке и задержали.

Выяснилось, что документы из рюкзака он выбросил и успел потратить часть денег.

Его оставили на свободе под подписку о невыезде и надлежащем поведении.