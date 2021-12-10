Правительство уточнило правило "третий лишний" при госзакупках импортной продукции

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Правительство скорректировало правило "третий лишний" при проведении госзакупок импортной промпродукции. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Документ вносит изменения в постановление №617, которым ранее был утвержден перечень промышленных товаров, на которые распространяется правило "третий лишний", предусматривающее запрет на закупку иностранной продукции при наличии двух предложений аналогичной продукции российского производства или производства компаний из стран ЕАЭС.

Новое постановление уточняет, что правило "третий лишний" действует только при двух условиях. Так, на соответствующую закупку должно быть подано не менее двух заявок с предложением поставки товаров, произведенных только в странах-членах ЕАЭС. При этом оговаривается, что эти товары не должны быть от одного производителя. То есть в двух "ЕАЭС-заявках" заявках должны быть предложения о поставке соответствующего товара, выпущенного двумя разными производителями.

Также актуализированы положения о подтверждении страны происхождения товара. Теперь подтверждением производства той или иной продукции на территории России или стран ЕАЭС будет признаваться наличие соответствующей записи в реестрах российской или евразийской промышленной продукции.

Кроме того, подтверждением страны происхождения может являться сертификат СТ-1 (в России выдаются уполномоченными региональными торгово-промышленным палатами).

Помимо этого, в документе приведен перечень случаев, при которых правило "третий лишний" не действует. В их числе техническая несовместимость "новых" товаров со "старыми", которые уже используются заказчиком, закупка запчастей и расходников к используемой технике и т.п.

Также документ уточняет сам перечень "запрещенных" товаров. Теперь под правило "третий лишний" подпадает 173 вида промышленной продукции.

Сейчас законодательство о закупках (закон "О контрактной системе" - 44-ФЗ, различные подзаконные акты, директивы правительства для госкомпаний и т.п.) предусматривает два основных механизма предоставления преференций российским производителям - "третий лишний" и ценовая преференция (15%, в некоторых случаях - 30%). Перечни продукции, на которые распространяется правило "третий лишний", утверждается правительством. Ранее это правило было распространено на закупку импортной радиоэлектронной продукции, на закупку медизделий и т.п.