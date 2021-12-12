РЖД запускает 2-этажные поезда из Москвы в Ульяновск, Йошкар-Олу и Оренбург

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) расширяет список направлений, на которых курсируют двухэтажные поезда, запустив их на маршрутах из Москвы в Ульяновск, Йошкар-Олу и Оренбург, а также из Санкт-Петербурга в Анапу, Кострому и Белгород.

В новом графике на 2021/2022 годы, который вводится на год на всей сети железных дорог РФ с 0:00 по Москве 12 декабря, количество поездов категорий "Скорый", "Скоростной" и "Высокоскоростной" увеличится с 420 до 425 составов и составит 69,7% от общего числа, говорится в сообщении компании. В частности, число высокоскоростных поездов на участке Москва - Санкт-Петербург вырастет в 2022 году с 15 до 18 пар. География курсирования двухэтажных составов будет расширена до 21 маршрута.

Также впервые в истории ОАО "РЖД" утвердило план организации туристических перевозок. Он включает в себя круглогодичные маршруты, туры выходного дня, большие круизные программы и специальные новогодние туристические маршруты. Круглогодичные туристические поезда уже учтены в графике движения поездов, а сезонные и круизные поезда будут назначаться в течение года, отмечают РЖД.