Три человека погибли в ДТП с участием четырех автомобилей в Кисловодске

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Водитель "Мерседеса" в воскресенье спровоцировал дорожно-транспортное происшествие с тремя автомобилями в Кисловодске (Ставропольский край), есть жертвы и раненый, сообщили "Интерфаксу" в краевом управлении ГИБДД.

По данным собеседника агентства, около 3:00 (по Москве) на Проспекте Победы в Кисловодске водитель "Мерседеса", двигаясь со стороны въезда в город, проигнорировал требование запрещающего сигнала светофора и на высокой скорости въехал в стоящий в попутном направлении автомобиль, а затем выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя легковыми машинами, которые стояли в ожидании разрешающего сигнала светофора.

"От полученных травм на месте ДТП скончались водитель автомобиля "Мерседес", водитель и пассажир другого автомобиля. Кроме того, один пассажир пострадал. Он доставлен в городскую больницу", - сказал представитель УГИБДД.

На месте происшествия работают наряды ДПС, обстоятельства и причины ДТП уточняются.