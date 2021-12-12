В Рязани на заводе "Тяжпрессмаш" произошел пожар

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - На заводе "Тежпрессмаш" (Рязань) загорелся цех по обработке древесины, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в региональном МЧС.

Сообщение о пожаре поступило около 10 часов. Площадь возгорания составила около 100 кв. м.

Как сказали в МЧС, по предварительным данным, во время пожара никто не пострадал.

В настоящее время пожарные расчеты занимаются тушением огня.

ОАО "Тяжпрессмаш" - крупное предприятие по проектированию, изготовлению, модернизации и ремонту разнообразной номенклатуры кузнечно-прессового и нефтегазового оборудования.