Пожар на рязанском заводе "Тяжпрессмаш" потушили
Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Пожар в цехе по обработке древесины рязанского завода "Тяжпрессмаш" потушен, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в региональном МЧС.
В ликвидации возгорания были задействованы восемь пожарных машин и 24 человека личного состава.
Как отметили в МЧС, погибших и пострадавших во время пожара нет.
Собеседник агентства уточнил, что по предварительным данным, возгорание возникло в раздевалке цеха по обработке древесины.
В настоящее время на месте происшествия работают эксперты и специалисты МЧС, которые установят все обстоятельства происшествия.
Ранее в региональном МЧС сообщили "Интерфаксу", что информация о пожаре на заводе поступила около 10 часов. Площадь возгорания составила около 100 кв. м.
ОАО "Тяжпрессмаш" - крупное предприятие по проектированию, изготовлению, модернизации и ремонту разнообразной номенклатуры кузнечно-прессового и нефтегазового оборудования.