Пожар на рязанском заводе "Тяжпрессмаш" потушили

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Пожар в цехе по обработке древесины рязанского завода "Тяжпрессмаш" потушен, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в региональном МЧС.

В ликвидации возгорания были задействованы восемь пожарных машин и 24 человека личного состава.

Как отметили в МЧС, погибших и пострадавших во время пожара нет.

Собеседник агентства уточнил, что по предварительным данным, возгорание возникло в раздевалке цеха по обработке древесины.

В настоящее время на месте происшествия работают эксперты и специалисты МЧС, которые установят все обстоятельства происшествия.

Ранее в региональном МЧС сообщили "Интерфаксу", что информация о пожаре на заводе поступила около 10 часов. Площадь возгорания составила около 100 кв. м.