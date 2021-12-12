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Путин отметил, что Запад в 90-е годы открыто пытался способствовать развалу РФ

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Утрата Россией своего суверенитета в начале 1990-х годов имела бы тяжелейшие последствия для ее граждан, гораздо более кровавые, нежели распад Югославии, заявил президент РФ Владимир Путин.

При этом в фильме "Россия. Новейшая история", вышедшем на канале "Россия 1" (ВГТРК), Путин утверждает, что западные спецслужбы в тот период открыто пытались способствовать развалу РФ.

"Точно совершенно можно сказать, что нам было бы очень плохо, мы бы сейчас боролись не за повышение рождаемости, а боролись бы за выживание. Трагический пример Югославии говорит о том, что если бы с нами произошло то, что произошло с Югославией, последствия для России, имея в виду характер русского человека и проживающих на территории России народов, у нас противостояние было бы еще более жестким и кровавым, чем в результате распада Югославии", - считает президент.

Он также заявил, что когда был директором ФСБ, то "это видел просто: определенные силы на Западе, они просто стремились к развалу Российской Федерации, напрямую поддерживали сепаратистов, бандитов и террористов, которые все делали для того, чтобы Россию раскачать".

Как добавил глава государства, "для меня это было абсолютным фактом".

Владимир Путин

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