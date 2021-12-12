Путин заявил, что РФ будет готова к появлению у других стран гиперзвукового оружия

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что рано или поздно у зарубежных партнеров также появится гиперзвуковое оружие, однако у России, скорее всего, появятся к тому времени средства его ликвидации.

"Я всегда говорил и сейчас могу повторить, что ведущие военные державы мира, безусловно, будут обладать таким же оружием, которое есть сегодня у России, я имею в виду гиперзвуковое оружие. Но пока с 2018 года так ни у кого это оружие и не появилось еще", - сказал Путин в фильме "Россия. Новейшая история", который вышел на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Оно появится, добавил президент. "Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появятся средства борьбы с этим оружием", - сказал глава государства.

Путин продолжил: "Сегодня их (гиперзвуковые ракеты - ИФ) никто не берет, скорости такие, что взять их невозможно, в этом уникальность нашего сегодняшнего положения. Но многие над этим работают, мы знаем, что и в других странах работают, и мы работаем".

В ноябре на заседании Военно-промышленной комиссии РФ глава государства заявил, что в новой госпрограмме вооружения нужно сделать акцент на гиперзвуке, оружии на новых физических принципах, искусственном интеллекте и роботах.

Среди нового российского гиперзвукового оружия ранее назывались ракеты "Циркон", комплексы "Авангард" и "Кинжал".