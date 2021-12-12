Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин заявил, что РФ будет готова к появлению у других стран гиперзвукового оружия

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что рано или поздно у зарубежных партнеров также появится гиперзвуковое оружие, однако у России, скорее всего, появятся к тому времени средства его ликвидации.

"Я всегда говорил и сейчас могу повторить, что ведущие военные державы мира, безусловно, будут обладать таким же оружием, которое есть сегодня у России, я имею в виду гиперзвуковое оружие. Но пока с 2018 года так ни у кого это оружие и не появилось еще", - сказал Путин в фильме "Россия. Новейшая история", который вышел на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

В РоссииВКС России в 2022 году поставят на боевое дежурство перспективное гиперзвуковое оружиеВКС России в 2022 году поставят на боевое дежурство перспективное гиперзвуковое оружиеЧитать подробнее

Оно появится, добавил президент. "Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появятся средства борьбы с этим оружием", - сказал глава государства.

Путин продолжил: "Сегодня их (гиперзвуковые ракеты - ИФ) никто не берет, скорости такие, что взять их невозможно, в этом уникальность нашего сегодняшнего положения. Но многие над этим работают, мы знаем, что и в других странах работают, и мы работаем".

В ноябре на заседании Военно-промышленной комиссии РФ глава государства заявил, что в новой госпрограмме вооружения нужно сделать акцент на гиперзвуке, оружии на новых физических принципах, искусственном интеллекте и роботах.

Среди нового российского гиперзвукового оружия ранее назывались ракеты "Циркон", комплексы "Авангард" и "Кинжал".

Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Путин заявил, что Украина до сих пор не вернула России активы бывшего СССР

В Кремле заявили, что об очной встрече Путина и Байдена говорить пока рано

Коронавирус в России выявили еще у 29 929 человек

Коронавирус в России выявили еще у 29 929 человек

Летевший из Екатеринбурга в Сочи лайнер изменил курс из-за неопознанного судна

Следователи назвали возможные причины крушения вертолета в Хакасии

Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 декабря

Российские космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем Конституции

Что произошло за день: суббота, 11 декабря

Инспектора ДПС заподозрили в убийстве оленя в заказнике Калужской области

В Петербурге объявили в розыск водителя, ранившего ножом двух человек

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });