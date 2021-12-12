В Воронеже задержали таксиста, подозреваемого в нападении с ножом в Петербурге

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Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Полицейские Санкт-Петербурга нашли в Воронеже водителя такси, которого подозревают в ранении ножом двух человек, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального главка МВД.

"Была получена оперативная информация, что мужчина мог уехать в Воронеж к своим близким. Сразу же ориентировка была направлена воронежским коллегам с указанием возможных адресов его проживания", - говорится в сообщении.

Как отмечается, подозреваемого задержали в воскресенье. Сотрудники петербургского уголовного розыска выехали в Воронеж для доставления мужчины в северную столицу.

По данным местных СМИ, вечером 10 декабря в Московском районе Петербурга между водителем автомобиля Hyundai Solaris (такси) и пассажирами произошел конфликт, в ходе которого первый якобы ударил оппонентов ножом. В результате один мужчина скончался, второй госпитализирован в тяжелом состоянии.

Подозреваемый был объявлен в розыск.