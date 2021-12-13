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Новые ограничения из-за COVID-19 введут в Новосибирской области

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Новосибирской области продлит действующий в регионе из-за COVID-19 режим повышенной готовности, при этом с 20 декабря действие QR-кодов планируется расширить, сообщил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в понедельник.

"Продление режима повышенной готовности - вопрос технический, поэтому предлагаю продлить сразу на весь период зимнего эпидсезона. Что касается новых ограничений - мы тоже проговаривали это (на оперативном штабе - ИФ), считаем, это необходимо сделать", - сказал глава региона.

Также, по словам Травникова, необходимо продумать меры поддержки организаций, которые в результате ограничений прекратят работу полностью.

При этом губернатор предложил снять ограничения по заполняемости залов в кафе и ресторанах, которые уже месяц работают по системе QR-кодов.

Предложения по введению допограничений из-за ситуации с COVID-19 на совещании огласил глава управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

В частности, посещение парикмахерских, косметических и массажных салонов предлагается сделать возможным лишь по документу о вакцинации или перенесенном заболевании. Кроме того, планируется распространить 70-процентную наполняемость зрительных залов на некоторые категории учреждений культуры, приостановить работу детских игровых комнат и детских развлекательных центров, так как в регионе нарастает заболеваемость среди детей.

Круглогодичные детские лагеря могут работать при условии вакцинации персонала (или наличии у сотрудников справки о перенесенном заболевании) и тестировании детей.

Также, по словам Щербатова, в число тех, кому потребуется вакцинация, войдут лица старше 60 лет, поскольку это группа риска с высокой летальностью. "На этой неделе в постановление главного санитарного врача будет внесено дополнении об иммунизации данной работающей категории", - сказал он.

COVID-19 в Новосибирской области

Щербатов отметил, что ситуация с коронавирусом остается сложной, за минувшую неделю зарегистрировано 2 738 случаев заражения, что на 1% меньше, чем неделей ранее, коэффициент распространения - 0,99. При этом 65% случаев коронавируса приходится на сельские районы Новосибирской области, добавил он.

"На протяжении уже четырех недель мы практически застыли на одном уровне, мы не видим снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией", - сказал Щербатов.

В свою очередь министр здравоохранения региона Константин Хальзов сообщил, что в регионе с начала пандемии зафиксировано 87839 случаев COVID-19, в том числе за прошедшие сутки - 392, госпитализировано 99 человек. Всего в регионе развернуто 4,7 тыс. ковидных коек. В регионе уже завершили курс вакцинации 1 118 тыс. человек.

Как сообщалось, QR-коды в Новосибирской области необходимы для посещения культурных и спортивных учреждений с числом зрителей более 100 человек с 30 октября, с 12 октября проводится обязательная вакцинация для чиновников, сотрудников торговли, ЖКХ и ряда других отраслей. Ранее до конца года в регионе был продлен режим повышенной готовности с масочным режимом в общественных местах, социальной дистанцией и ограничениями на массовые мероприятия.

Новосибирская область коронавирус

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