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Госкорпорации и институты развития будут отчитываться об эффективности раз в квартал

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - С 2022 года госкорпорации и институты развития должны будут отчитываться о достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ) своей работы раз в квартал, сообщила пресс-служба правительства. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Он изменил утвержденные год назад методические рекомендации по формированию ключевых показателей эффективности для компаний с госучастием. Новые рекомендации обязывают госкорпорации и института развития не только предоставлять ежеквартальные отчеты на межведомственном портале Росимущества, но и отчитываться о дополнительном показателе эффективности.

К ранее установленным общекорпоративным показателям (отраслевым и финансово-экономическим, характеризующим прибыльность организации) добавляется функциональный КПЭ. Он будет устанавливаться для каждого топ-менеджера индивидуально в зависимости от стоящих перед ним задач, включая реализацию отдельных значимых проектов, направленных на достижение национальных целей развития.

Документ предусматривает, что состав и значения функциональных показателей будут определять советы директоров.

Рекомендации по отчетам об эффективности изменены в рамках реформы институтов развития, которая была запущена в ноябре 2020 года. В правительстве считают, что новые правила позволят эффективнее отслеживать работу госкорпораций и институтов развития и регулировать вознаграждение топ-менеджеров в зависимости от достижения заданных КПЭ.

Правительство Михаил Мишустин

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