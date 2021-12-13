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В РФ за сутки выявлено 29,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

В РФ за сутки выявлено 29,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Еще 29 558 случаев заражения коронавирусом выявлено в России за сутки, сообщает оперштаб.

Скончался за сутки в стране 1 121 пациент, больше всего умерших в Москве - 84, в Подмосковье - 61, в Санкт-Петербурге - 60.

Поправились и выписаны 8,76 млн пациентов, в том числе 28 561 за последние сутки.

Новые эпизоды заражения регистрировались в 85 регионах страны. На Москву пришлось 2 894 новых случая COVID-19, в Московской области - 1 999, в Санкт-Петербурге - 1 968.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 046 тыс. 454 случаев коронавирусной инфекции.

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