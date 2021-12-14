В Москве зафиксировано минимальное с конца сентября суточное число заболевших COVID

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Более 1,9 тыс. случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, это минимальный со второй декады сентября показатель, следует из обнародованных во вторник данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 1 976 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 2 894 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице снизилась на 918 случаев, или почти на 32%.Данный показатель - минимум с 21 сентября, когда в городе зафиксировали 1 926 заболевших.

За сутки коронавирус привел к смерти 89 человек. Общее число скончавшихся достигло 35 471.

Выздоровели за сутки 3 436 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 819 020 человек.

Накануне сообщалось о 3 016 выписанных и 84 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 14 декабря составляет 1 989 248.

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.

14 октября мэр столицы Сергей Собянин заявил о сложности осенней волны пандемии COVID-19. Спустя пять дней в городе ввели еще ряд ограничений. В их числе - домашний режим для пожилых москвичей, перевод на удаленный формат работы трети штата столичных компаний, доведение доли вакцинированных среди сотрудников предприятий "контактных" сфер до 80%.

21 октября московские власти объявили о вводе режима нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.

3 ноября Собянин отметил, что ситуация с COVID-19 стабилизируется, нерабочие дни продлеваться не будут.

8 ноября в городе завершился режим нерабочих дней, столица продолжила жить с рядом ограничений. Масочный режим остается обязательным в общественных местах и на транспорте.