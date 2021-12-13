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Колумбийца, похитившего в Казани драгоценности во время ЧМ-2018, осудили на 5 лет

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Приволжский районный суд Казани в понедельник вынес приговор гражданину Колумбии Эдгару Алехандро Валеро, похитившему в Казани в период проведения ЧМ-2018 драгоценности на сумму более 160 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" представитель суда.

"Суд признал подсудимого виновным по п."б" ч.4 ст.158 УК РФ (кража) и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в июле 2018 года, когда проходил чемпионат мира по футболу, на выставке драгоценностей в Казани колумбиец с подельниками похитил у сотрудника ювелирной компании дорожный чемодан, в котором находились ювелирные украшения из бриллиантов и сапфира на 160 млн рублей. После этого преступник скрылся. Вскоре он был объявлен в розыск, суд выдал ордер на его арест.

В сентябре 2019 года Валеро был задержан в Аргентине, по запросу Генпрокуратуры России в марте текущего года его экстрадировали в Москву. Позднее колумбиец был отправлен из Москвы в Казань для проведения следственных действий. 20 мая пресс-служба МВД РФ сообщила, что драгоценности найдены. В лесополосе Казани были обнаружены четыре мешка с драгоценностями.

Казань ЧМ-2018 Колумбия футбол

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