В Минздраве отметили постепенное снижение заболеваемости COVID-19 в РФ

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Заболеваемость коронавирусом в России стабилизируется и начала постепенно снижаться, первый компонент вакцины получили больше 75 миллионов человек, заявил в понедельник глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"В целом сегодня провакцинировано уже первым компонентом больше 75 миллионов человек, это уже неплохие цифры. Мы видим, что заболеваемость стабилизировалась и начала чуть-чуть снижаться, хотя все-таки количество заболевших велико - более 800 тысяч сегодня одновременно болеют человек, это все-таки высокая цифра", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1" (ВГТРК).

Министр отметил, что в государственных учреждениях федеральных органов власти более 80% граждан уже получили вакцину от коронавируса. В то же время в борьбе с пандемией все еще задействована "очень большая армия" медиков, более 650 тыс. человек, подчеркнул он.

Ранее в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что полный курс вакцинации от COVID-19 уже прошли 68,8 млн россиян, одну дозу вакцины получили 75,5 млн человек. По ее словам, уровень коллективного иммунитета в РФ составил 55,8%.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ в понедельник составил 29 929 случаев, умерли за сутки 1 132 пациента. Постепенное снижение заболеваемости в России наблюдается с 10 декабря, когда было выявлено 30 873 новых случая заболевания.