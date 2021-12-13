Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Минздраве отметили постепенное снижение заболеваемости COVID-19 в РФ

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Заболеваемость коронавирусом в России стабилизируется и начала постепенно снижаться, первый компонент вакцины получили больше 75 миллионов человек, заявил в понедельник глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"В целом сегодня провакцинировано уже первым компонентом больше 75 миллионов человек, это уже неплохие цифры. Мы видим, что заболеваемость стабилизировалась и начала чуть-чуть снижаться, хотя все-таки количество заболевших велико - более 800 тысяч сегодня одновременно болеют человек, это все-таки высокая цифра", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1" (ВГТРК).

Министр отметил, что в государственных учреждениях федеральных органов власти более 80% граждан уже получили вакцину от коронавируса. В то же время в борьбе с пандемией все еще задействована "очень большая армия" медиков, более 650 тыс. человек, подчеркнул он.

Ранее в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что полный курс вакцинации от COVID-19 уже прошли 68,8 млн россиян, одну дозу вакцины получили 75,5 млн человек. По ее словам, уровень коллективного иммунитета в РФ составил 55,8%.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ в понедельник составил 29 929 случаев, умерли за сутки 1 132 пациента. Постепенное снижение заболеваемости в России наблюдается с 10 декабря, когда было выявлено 30 873 новых случая заболевания.

Минздрав РФ Михаил Мурашко

Новости

Постпред США при ООН заявила, что РФ "подвела мир" своим вето на резолюцию по климату

Рашкину избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий

Рашкину избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий

Что произошло за день: понедельник, 13 декабря

В квартире подростка, устроившего взрыв в Серпухове, нашли селитру и охолощенный автомат

В квартире подростка, устроившего взрыв в Серпухове, нашли селитру и охолощенный автомат

Путин обсудил с Джонсоном Украину и проблему продвижения НАТО на восток

Путин обсудил с Джонсоном Украину и проблему продвижения НАТО на восток
Умершие знаменитости

Умер кинорежиссер Сергей Соловьев

Умер кинорежиссер Сергей Соловьев
Кокаиновый скандал

Фигуранты "дела об аргентинском кокаине" признаны виновными, но достойными снисхождения

Фигуранты "дела об аргентинском кокаине" признаны виновными, но достойными снисхождения

Правительство не поддержало проект о репатриации в РФ соотечественников

Правительство не поддержало проект о репатриации в РФ соотечественников

ЕС ввел санкции против связанной с ЧВК "Вагнер" российской компании

ЕС ввел санкции против связанной с ЧВК "Вагнер" российской компании

Ростуризм предупредил о высоком риске банкротств туроператоров в начале 2022 года

Ростуризм предупредил о высоком риске банкротств туроператоров в начале 2022 года
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });