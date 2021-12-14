Полиция уведомит собственников о вскрытии их квартир и машин не позднее 24 часов

Речь идет о ситуациях, когда вскрытие было произведено в отсутствие хозяев

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Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В МВД России подготовили проекты приказов о порядке информирования собственников о вскрытии сотрудниками полиции их жилья или автомобиля, если такое вскрытие было осуществлено в отсутствие хозяев.

Два соответствующих проекта ведомственных документов опубликованы во вторник на интернет-портале проектов нормативных правовых актов.

"О каждом случае проникновения сотрудника полиции в жилое помещение в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента проникновения информируется собственник или проживающие граждане, если такое проникновение было осуществлено в их отсутствие", - говорится в тексте одного из проектов.

Такие же сроки устанавливаются для уведомления собственников автомобилей, чьи транспортные средства были вскрыты полицейскими в отсутствие хозяина.

Порядок направления уведомления о вскрытии

Согласно тексту документа, ведомство должно проинформировать собственника о вскрытии "путем направления или вручения уведомления о вскрытии".

Данное уведомление может быть направлено посредством почтовой связи заказным почтовым отправлением, в виде телефонограммы либо с использованием электронной связи - "осуществляется с официального адреса электронной почты органа внутренних дел в виде электронного образа документа, получаемого путем сканирования подписанного первого экземпляра уведомления на бумажном носителе".

Кроме того, уведомление может быть вручено сотрудником полиции лично под подпись с указанием даты и времени вручения. При этом в случае отказа собственника получить на руки уведомление и поставить подпись на нем, уведомление направляется гражданину одним из указанных ранее способом.

По данным МВД, в уведомлении будут содержаться сведения о дате, времени, месте и основаниях вскрытия, предусмотренных законодательством РФ, а также сведения об обстоятельствах вскрытия, предусмотренных частью 1 статьи 15.1 Федерального закона.

Новый закон о полиции в России

Как сообщалось, 8 декабря Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который дает сотрудникам полиции право на вскрытие автомобиля, оцепление территорий и ограждение мест массовых мероприятий, а также уточняет основания для проникновения в дома и квартиры.

Так, согласно документу, полицейским будет разрешено вскрывать автомобили, если нужно спасти чью-то жизнь, предотвратить преступление, изъять оружие или наркотики, проверить сообщение об угрозе террористического акта или установить обстоятельства несчастного случая. Кроме того, на такой шаг полиция сможет пойти при массовых беспорядках или ЧС, если вскрытие понадобится для обеспечения общественной безопасности.

При этом вскрывать жилище в рамках новой редакции полицейские смогут в случае, если в помещении находится человек без процессуального статуса, совершивший вероятное преступление. На такого человека смогут указать, в частности, потерпевшие или очевидцы.