Минэнерго отказывается от развития государственной информационной системы ТЭК

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Минэнерго не планирует развивать государственную информационную систему топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК), намерено создать новую цифровую платформу, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"Это была правильная система для своего времени. Она проектировалась почти 10 лет назад и должна была заместить многие другие отраслевые системы. Но и технологии, и подходы в государственном управлении в сфере цифровых решений не стоят на месте, поэтому сейчас - правильный момент для того, чтобы понять каким образом развивать государственные и информационно-аналитические услуги Минэнерго", - пояснили в ведомстве причины решения.

"К концу декабря мы планируем определиться с концептуальными развилками создания цифровой платформы "Национальная энергетическая платформа" (ЦП НЭП) для того, чтобы с начала следующего года стартовать разработку и уже во второй половине следующего года начать демонстрировать результаты", - также сообщил представитель Минэнерго. По его словам, отличие новой системы от старой будет в том, что министерство хочет "радикально снизить сложность сбора данных и повысить качество данных для принятия управленческих решений и Минэнерго, и отраслью", чтобы "оказывать госуслуги в цифровом виде" и "создать инфраструктуру для развития клиентоцентричности отраслей ТЭК".

В Минэнерго отметили также, что ГИС ТЭК "проектировалась и развивалась каскадным методом в совершенно других вводных по общегосударственной ИТ-инфраструктуре".

"Сейчас же появились возможности гибкой разработки, коренным образом перестраивается государственная цифровая инфраструктура, в частности в рамках ГосТеха, а также возникают специальные требования к органам исполнительной власти в части клиентоцентричности. Плюс появились возможности бесшовной интеграции с другими ведомственными системами. Все эти вводные мы должны учесть при проектировании ЦП НЭП", - подчеркнули в ведомстве.

Претензии Счетной палаты к Минэнерго в связи с созданием ГИС

В мае 2017 года Счетная палата сообщила, что нашла у Минэнерго много нарушений при создании системы ГИС ТЭК. Объем бюджетных средств, направленных ведомством на создание ГИС ТЭК в период 2014-2016 гг., составил 968,1 млн рублей. Обязанность по созданию ГИС ТЭК возложена на Российское энергетическое агентство (РЭА) Минэнерго.

Несмотря на проведенную работу, финансирование в утвержденных объемах и планы по вводу информационной системы в 2016 году, ГИС ТЭК до настоящего времени в эксплуатацию не введена, подчеркивали в СП.

Расходование бюджетных средств осуществлялось с нарушением законодательства. В 2014-2016 гг. из-за некачественного планирования расходов и срыва сроков создания системы на конец года образовывались значительные остатки неиспользованных средств. Так, по итогам 2014 г. остаток бюджетных средств составил 357 млн руб., или 69% выделенного объема средств, в 2015 г. - остаток составил более 10% от годового объема, сообщила СП.

Бюджетные средства в 271,9 млн руб. на эксплуатацию системы в 2016 г. по целевому назначению не использовались и в конце года в полном объеме были перераспределены, отмечалось в сообщении Счетной палаты.

Кроме того, РЭА не смогло провести закупочные процедуры. Участниками тендеров подавались многочисленные жалобы в ФАС на нарушение законодательства. Некачественное составление аукционной документации, а также ненадлежащая приемка привели к поставке оборудования, непригодного для создания информационной системы. Например, при приемке системы хранения данных резервирующего контура стоимостью 70,5 млн руб. не было выявлено его несоответствие заявки. Указанное несоответствие было установлено только при проведении дополнительной экспертизы. Отсутствие соответствующего оборудования не позволяет обеспечить функционирование ГИС ТЭК в полном объеме, отмечала Счетная палата.

В ноябре Минэнерго выбрало ООО "КПМГ налоги и консультирование" исполнителем научно-исследовательской работы в рамках разработки концепции (ЦП НЭП). Работы, которые должны быть выполнены не позднее 17 декабря 2021 г., оцениваются в 27,7 млн рублей.

Дело о хищении денег, выделенных на создание ГИС

В сентябре 2020 года Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест заместителя министра энергетики РФ Анатолия Тихонова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. В Следственном комитете России уголовное дело, по которому был задержан замминистра, расследуется по факту хищения не менее 603 млн рублей, выделенных РЭА для создания ГИС ТЭК.

Причастными к хищению следствие в настоящее время считает непосредственно Тихонова, его советника Романа Рыжкова, а также вице-президентов АО "ЛАНИТ" Владимира Макарова и Виктора Серебрякова. Последние трое были арестованы Басманным судом на тот же срок, что и Тихонов.

Кроме этого, следствие помимо названных фигурантов устанавливает других лиц, причастных к этому преступлению.

В Минэнерго были перераспределены полномочия среди оставшихся заместителей. Программу ГИС ТЭК получил в свое ведение Евгений Грабчак.