Страховщиков обяжут принимать онлайн-заявления на возмещение ущерба по европротоколу

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Глава Минцифры Максут Шадаев обратился к президенту Владимиру Путину с предложением законодательно обязать страховые компании принимать электронные заявления на возмещение ущерба в случае оформления ДТП по европротоколу.

"Чтобы этот сервис (по приему онлайн-заявлений - ИФ) полетел, как говорится, нам нужно законодательно внести изменения и обязать страховые компании принимать в электронном виде заявления о возмещении ущерба. Потому что сейчас у нас, фактически, оформить европротокол можно в электронном виде, а бумажное заявление надо все равно в страховую компанию принести", - заявил Шадаев в ходе совещания президента с членами правительства.

По словам Шадаева, внедрение цифровых сервисов для автомобилистов потребует оснащения инспекторов ГИБДД современными защищенными планшетами.

"Это позволит также решить вопрос оформления протоколов прямо на месте при совершении нарушения, снизить трудоемкость, ускорить процесс оформления таких нарушений - сразу в цифровом виде", - сказал министр.

В сентябре Минцифры совместно с ГИБДД запустили сервис для предъявления цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства с помощью мобильного приложения Госуслуги.Авто. Приложение установили более 1 млн пользователей, сообщил Шадаев.