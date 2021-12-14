Абрамченко призвала ввести личную ответственность для собственников компаний-загрязнителей

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Введение личной ответственности в отношении собственников компаний-загрязнителей повысит степень серьезности отношения предприятий к выполнению требований федерального проекта "Чистый воздух", заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на оперативном совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Важным элементом реализации федерального проекта является соблюдение взятых на себя обязательств со стороны загрязнителей. Чтобы повысить ответственность предприятий в соответствии с вашим поручением министерством природных ресурсов был разработан и 1 декабря внесен в правительство законопроект, предусматривающий установление административной ответственности за отсутствие планов мероприятий по достижению квот выбросов или невыполнение мероприятий таких планов. Федеральными органами исполнительной власти предложен административный штраф за указанные правонарушения для юридических лиц до 100 тысяч рублей, а за повторное правонарушение - до 500 тысяч рублей. Считаю, что предложенный размер ответственности не приведет к достижению поставленной цели по снижению выбросов. Предприятиям будет проще заплатить такой штраф, чем заниматься модернизацией производства. Предлагаю предусмотреть в законодательстве ответственность для собственников компаний", - сказала Абрамченко.

По ее словам, подобная мера содержится в так называемом "усольском законопроекте", который принят Госдумой в первом чтении. В частности, предусмотрено, что нарушитель не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям до исполнения обязательств по созданию условий для ликвидации накопленного вреда окружающей среде. "Владимир Владимирович, прошу вашего поручения об установлении адекватной ответственности собственников предприятий-загрязнителей за перечисленные нарушения", - сказала Абрамченко.

Кроме того, отметила она, важным является вопрос получения достоверных данных из источников загрязнения. Законодательством предусмотрены требования по установлению датчиков в течение четырех лет с момента получения предприятиями-загрязнителями комплексных экологических разрешений. Такие разрешения, в свою очередь, выдаются по заявлению самих загрязнителей до 2025 года.

"Таким образом, без доброй воли предприятий датчики на источниках загрязнения не появятся даже к 2028 году. При этом отдельные предприятия, не дожидаясь срока, установленного законом, уже реализуют проекты по автоматизации сбора данных о выбросах и сбросах. Полагаю целесообразным внести изменения в законодательство, сократив срок для обязательного автоматического сбора и передачи данных с источников загрязнения на промышленных предприятиях в городах-участниках эксперимента. Прошу дать поручение правительству, Государственной Думе и РСПП определить названные инициативы приоритетными к принятию в весеннюю сессию", - добавила вице-премьер.