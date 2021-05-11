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Соловки откроют для туристов 15 мая

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Ограничения на въезд на территорию Соловецкого архипелага снимаются 15 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

Посещать острова в Белом море можно только при наличии документа, подтверждающего, что у человека нет коронавируса.

Путешественники обязаны иметь при себе один из следующих документов: справку с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР или справку с отрицательным результатом анализа на вирусные антигены COVID-19, выданные не ранее чем за три календарных дня до дня прибытия; справку с положительным результатом теста на антитела IgG, выданную не ранее чем за два месяца до дня прибытия, говорится в сообщении.

Кроме того, попасть на Соловки можно с сертификатом профилактической прививки от COVID-19, выданный не ранее чем за шесть месяцев.

Первые ограничения на въезд на Соловках были введены в апреле 2020 года. Затем ограничения снимались, смягчались и снова ужесточались в соответствии с эпидемиологической обстановкой.

Архангельская область Соловки

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