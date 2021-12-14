Истребители РФ и Белоруссии вновь вместе патрулировали белорусскую границу
Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Российские и белорусские истребители провели новое патрулирование госграницы Белоруссии, сообщило Минобороны республики.
В телеграм-канале министерства опубликованы кадры воздушного патрулирования. На кадрах белорусский истребитель оснащен ракетами.
Ранее декабре и ноябре российские и белорусские истребители несколько раз совместно патрулировали государственную границу Белоруссии.
Полеты состоялись на фоне кризиса с беженцами на белорусско-польской границе.