Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Истребители РФ и Белоруссии вновь вместе патрулировали белорусскую границу

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Российские и белорусские истребители провели новое патрулирование госграницы Белоруссии, сообщило Минобороны республики.

В телеграм-канале министерства опубликованы кадры воздушного патрулирования. На кадрах белорусский истребитель оснащен ракетами.

Ранее декабре и ноябре российские и белорусские истребители несколько раз совместно патрулировали государственную границу Белоруссии.

Полеты состоялись на фоне кризиса с беженцами на белорусско-польской границе.

Белоруссия Минобороны

Новости по теме

Новости

Данные о медотводе будут включены в COVID-сертификат

Вирусолог счел, что "омикрон" может быть предвестником конца пандемии

Что произошло за день: вторник, 14 декабря

Комитет Госдумы по безопасности поддержал проект о QR-кодах в общественных местах

Приговор историку Дмитриеву огласят 27 декабря

Приговор историку Дмитриеву огласят 27 декабря

МИД РФ назвал новые санкции ЕС нелегитимными и оставил за собой право на ответ

МИД РФ назвал новые санкции ЕС нелегитимными и оставил за собой право на ответ

Центр Чумакова сообщил об эффективности комбинации вакцин от COVID и гриппа в доклинике

Путин в разговоре с Макроном поднял тему намеренного обострения обстановки Киевом

Путин счел, что под Новый год QR-коды на транспорте создадут людям много проблем

Путин счел, что под Новый год QR-коды на транспорте создадут людям много проблем
Пандемия коронавируса

Собянин продлил до года срок действия QR-кодов для переболевших

Собянин продлил до года срок действия QR-кодов для переболевших
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });