Два бомбардировщика Ту-160 совершили полет над Белоруссией

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России вновь выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии, сообщили в Минобороны РФ.

"Продолжительность полета составила 4 часа 36 минут. За это время стратегические ракетоносцы преодолели расстояние свыше 3000 километров", - отмечают в ведомстве.

Там заявили, что в ходе полета отработаны вопросы истребительного прикрытия самолетами Су-30см ВВС Белоруссии российских ракетоносцев.

"Поставленную задачу летчики выполнили успешно, продемонстрировав безупречную летную выучку и мастерство. При этом отмечается высокий уровень взаимодействия российских и белорусских экипажей на протяжении всего полета", - сообщили в Минобороны РФ.

Россия второй день подряд направляет бомбардировщики в Белоруссию.

10 ноября патрулирование над Белоруссией провели два дальних бомбардировщика Ту-22М3, которые, по словам российских военных, участвовали в проверке системы противовоздушной обороны.

11 ноября Минобороны Белоруссии сообщило о полете над территорией страны двух российских стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160, которые провели имитацию бомбометания на белорусском полигоне "Ружанский".

Полеты российских самолетов проходят на фоне обострения ситуации на границе Польши и Белоруссии. К границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польша разместила на границе с Белоруссией тысячи военнослужащих, выстроила заграждение с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе.

Модернизированные дальние бомбардировщики Ту-22М3, стратегические ракетоносцы Ту-160 (наряду со стратегическими ракетоносцами Ту-95МС) входят в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ. Самолеты дальней авиации – воздушный компонент российской ядерной триады.

Россия направляла бомбардировщики Ту-160 22 и 24 сентября прошлого года для полета вдоль западных границ Белоруссии.

Также в сентябре 2020 года Россия направляла шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в Белоруссию на учения.