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Всероссийский союз пациентов призвал сделать ПЦР-тесты бесплатными для людей с медотводом

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Граждане, имеющие медотвод от вакцинации против коронавируса, должны проходить ПЦР-тестирование для посещения общественных мест бесплатно, считает сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что граждане с медотводом к вакцинации от коронавируса после принятия законопроекта о QR-кодах в общественных местах будут посещать их при наличии отрицательного ПЦР-теста.

Выступая на расширенном заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, Жулев высказал мнение, что для пациентов с хроническими заболеваниями, которые имеют медотвод, ПЦР-тестирование для посещения общественных мест должно финансировать за счёт системы здравоохранения, "потому что они не виноваты".

Он подчеркнул необходимость создания понятного перечня заболеваний и их форм, дающих право на медотвод от вакцинации против COVID-19, а также четкого информирования медиков и самих пациентов о порядке его получения.

Вместе с тем он заверил, что Всероссийский союз пациентов поддерживает законопроект, а в некторых частях занимает даже более радикальную позицию.

Председатель комитета Василий Пискарев в шутку отметил, что ему понравилось предложение по "радикализации законопроекта",.

16 декабря Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, предполагающий изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии. Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание.

Госдума Всероссийский союз пациентов коронавирус

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