Корабль РФ выполнил в Японском море пуск новой ракеты для борьбы с подлодками

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" выполнил в Японском море пуск ракеты нового противолодочного комплекса "Ответ" по подводной цели, сообщили в Минобороны РФ в среду.

Боевая часть ракеты успешно поразила подводную цель.

По словам военных, корабельный противолодочный ракетный комплекс "Ответ" предназначен для поражения подводных лодок.

"Для запуска противолодочных ракет используются универсальные пусковые установки, которые позволяют также применять крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр", - говорится в сообщении.

В среду Минобороны РФ распространило видео выполнения фрегатом "Маршал Шапошников" ракетной стрельбы в Японском море.

14 декабря пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ сообщила, что "Маршал Шапошников" вышел на учения с отработкой ракетных стрельб в полигоне в заливе Петра Великого.

В апреле Минобороны РФ сообщало, что этот фрегат выполнил из акватории Японского моря учебный пуск крылатой ракеты "Калибр", которая поразила береговую цель на расстоянии более 1 тыс. км.

"Маршал Шапошников" – фрегат Тихоокеанского флота, который после модернизации стал носителем ракет "Калибр" (семейство российских крылатых ракет, разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Как сообщал "Интерфакс", современные российские корабли оснащают вертикальной пусковой установкой УКСК 3С14. Установка унифицирована для запуска нескольких типов ракет "Калибр", а также ракет "Оникс", "БраМос" и "Циркон".