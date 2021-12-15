Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В "Роскосмосе" допустили взаимодействие лунных экипажей России и США

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - "Роскосмос" готов вести диалог с NASA по гармонизации технических стандартов в лунных программах, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Кроме того, несмотря на формальный отказ от участия в проекте по созданию окололунной платформы Gateway, мы готовы продолжить диалог с NASA в части гармонизации технических стандартов и взаимной увязки интерфейсов для осуществления возможного взаимодействия экипажей", - сказал он.

По словам Рогозина, ключевой аспект российско-китайского проекта по созданию лунной станции - равноправие партнеров, его отсутствие стало основной причиной выхода России из американского проекта Gateway.

Ранее Рогозин сообщал, что "Роскосмос" и NASA договорились об интеграции шлюзов корабля "Орёл" и американской станции Gateway.

В марте в госкорпорации "Роскосмос" сообщили, что Россия и Китай подписали меморандум о создании международной научной лунной станции.

25 января сообщалось о выходе российской стороны из американского проекта Gateway. "По результатам проработки меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества в рамках проекта Gateway российская сторона приняла решение не участвовать в данной программе", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса".

По словам главы "Роскосмоса", Россия не заинтересована в участии в американской лунной программе. "Нам это неинтересно. У России есть своя программа исследований Луны", - сообщал Рогозин в телеграм-канале.

Роскосмос Дмитрий Рогозин

Новости по теме

Новости

В России за сутки коронавирус диагностировали у 28 363 человек

В России за сутки коронавирус диагностировали у 28 363 человек

Сенаторы одобрили закон о публичной власти в регионах

ЦИК РФ планирует расширить применение онлайн-голосования в 2022 году

ЦИК РФ планирует расширить применение онлайн-голосования в 2022 году

Роспотребнадзор счел минимальным риск завоза из Южного Судана неизвестной инфекции

Роспотребнадзор счел минимальным риск завоза из Южного Судана неизвестной инфекции

"Интерфакс" выделяет IT-бизнес в отдельную компанию для концентрации на развитии цифровых сервисов

В "Роснано" потребовали признать недействительными кредитные договоры с тремя банками

В "Роснано" потребовали признать недействительными кредитные договоры с тремя банками

Москалькова снова попросит следствие и прокуратуру отпустить Зуева из СИЗО

Москалькова снова попросит следствие и прокуратуру отпустить Зуева из СИЗО

СКР подтвердил задержания собственника шахты "Листвяжная"

Что случилось этой ночью: среда, 15 декабря

Владелец шахты "Листвяжная" и директор компании "СДС-Уголь" задержаны в Кузбассе

Владелец шахты "Листвяжная" и директор компании "СДС-Уголь" задержаны в Кузбассе
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });