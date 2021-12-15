Уволился курировавший горный надзор замглавы Сибирского управления Ростехнадзора

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Заместитель руководителя Сибирского управления Ростехнадзора по государственному горному надзору Михаил Сербинович ушел с должности, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе Ростехнадзора.

"Сербинович написал заявление с просьбой уволить его по собственному желанию и с 3 декабря 2021 года не является сотрудником Ростехнадзора", - сказал сотрудник пресс-службы.

Сербинович родился в 1957 году в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области. Закончил Ленинск-Кузнецкий горный техникум, а также Кузбасский политехнический институт. Далее работал на различных должностях на шахтах города Киселевска от горного мастера до заместителя главного инженера шахты, а в 1995 году перешел работать в Прокопьевский отдельный военизированный горноспасательный отряд.

С 1999 года Сербинович начал работать в Кузнецком управлении Госгортехнадзора заместителем начальника Киселевского горнотехнического отдела. В 2006-2012 годах он возглавлял Киселевский горнотехнический и Новокузнецкий территориальный отделы.

В 2012 году Сербиновича назначили заместителем руководителя Сибирского управления Ростехнадзора по государственному горному надзору.

Взрыв на шахте "Листвяжная"

Как ранее сообщалось, утром 25 ноября произошло ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. 13 декабря на поверхность подняли последнее тело. Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси.

Следствие по делу о гибели рабочих шахты "Листвяжная" предъявило обвинения задержанным топ-менеджерам предприятия и двум чиновникам Ростехнадзора по статьям о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 217 УК РФ), а также о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 293 УК РФ), фигуранты арестованы.

15 декабря стало известно, что задержали президента холдинга СДС Михаила Федяева, компания которого владеет кемеровской шахтой "Листвяжная". Также был задержан генеральный директор компании "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев.