Памфилова назвала высокой вероятность многодневного голосования на следующих выборах

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Элла Памфилова, считает, что на последующих выборах с высокой долей вероятности голосование будет проходить в течение нескольких дней. Она сказала это на заседании комиссии.

"Мы будем обсуждать, как совершенствовать механизм процедуры голосования при многодневном голосовании. Вы видите, что видимо пандемия становится перманентным состоянием нашей жизни. В любом случае вероятность проведения многодневного голосования - она очень высока и на последующих выборах", - сказала она.

Процедура будет уточняться с учетом наработанного ЦИК опыта.

Многодневное голосование в России впервые задействовали летом 2020 года для голосования по поправкам к Конституции в условиях пандемии. Тогда это решение объяснялось желанием рассредоточить потоки избирателей на участках. После этого был принят закон о праве ЦИК назначать многодневное голосование в случае необходимости, он ограничил голосование тремя днями.

15 декабря Памфилова также сказала, что применение онлайн-голосования в 2022 году будет расширено. На сентябрьских выборах его проводили в семи регионах, включая Москву и Севастополь.