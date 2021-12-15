Роскачество оценило в $2 млн потери из-за проблем с сертификацией импортной органики

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Роскачество оценивает в $2 млн потери российского рынка органической продукции из-за того, что импорт не проходит в России надлежащую сертификацию из-за методических разногласий. Об этом заявила замруководителя Роскачества Елена Саратцева.

По ее словам, сейчас в России действует 13 органов по сертификации органической продукции.

"Понимаете, мы несем потери из-за методических разногласий", - сказал она.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскачества, расчеты сделаны за период с начала вступления в силу закона об органическом производстве - с 1 января 2020 года.

При этм сертификация отечественных производителей органики идет активно, отмечают в Роскачестве.

По данным Национального органического союза, в реестр производителей органики, который ведет Минсельхоз, включены уже 94 российские компании, выдано 148 сертификатов.