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Контрактник отделался штрафом за угрозу взорвать воинскую часть под Волгоградом

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Волгоградский гарнизонный военный суд приговорил к штрафу в 100 тысяч рублей военнослужащего-контрактника Данила Григорьева за угрозу взорвать воинскую часть в городе Камышин Волгоградской области. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов по региону.

По материалам суда, 27-летний Григорьев проходил военную службу по контракту в воинской части, дислоцированной в Пскове. Временно он был прикомандирован к одной из воинских частей Камышина.

В августе текущего года Григорьева не пропустили на территорию части. Недовольный происходящим, солдат-срочник изготовил два муляжа самодельных взрывных устройств, на которых прописал слово "Бомба", и разместил их в помещении дежурного по бригаде и КПП. После чего позвонил в часть, сообщив, что учреждение заминировано. Однако никаких взрывных устройств обнаружено не было, а на "минера" было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящихся взрывах, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений).

"В ходе судебного следствия установлена вина подсудимого в инкриминируемом преступлении. По приговору Волгоградского гарнизонного военного суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину.

Волгоградская область Минобороны РФ

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