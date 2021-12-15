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Недельный эпидпорог по ОРВИ и гриппу в России превышен почти на 50%

Недельный эпидпорог по ОРВИ и гриппу в России превышен почти на 50%
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В России растет заболеваемость ОРВИ и гриппом, эпидемический порог по итогам прошедшей недели превышен почти на 50%, следует из данных НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ.

"На 49-й неделе 2021 года (6-12 декабря - ИФ) уровень заболеваемости населения ОРВИ и гриппом в целом по стране повысился по сравнению с предыдущей неделей, и, составив 109,9 на 10 000 населения, был выше базовой линии (70) на 57% и выше еженедельного эпидемического порога на 48,5%", - отмесается на сайте НИИ.

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В частности, за неделю лабораторными методами при исследовании материалов от 6,1 тыс. больных гриппом и ОРВИ (по клинической картине) зарегистрировано 927 случаев гриппа в 46 городах.

Частота диагностирования ОРВИ негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирусная, респираторно-синцитиальная, коронавирусная, бокавирусная, метапневмовирусная и риновирусная инфекция) составила по результатам ПЦР 7,4%, по результатам иммуноферментного анализа (парагрипп, аденовирусная и респираторно-синцитиальная инфекция) - 18,5%.

Между тем из данных на сайте НИИ гриппа следует, что на 48-й неделе (29 ноября - 5 декабря) уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в России был выше еженедельного эпидемического порога на 52%, составив 104,4 случая на 10 000 человек.

грипп Россия

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