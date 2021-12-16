Сотрудник одного из предприятий ОПК Удмуртии попытался передать сведения США

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Управление ФСБ России по Удмуртии вынесло предостережение бывшему сотруднику одного из предприятий ОПК республики, обратившемуся в госучреждение США с предложением о сотрудничестве, сообщает пресс-служба управления в четверг.

Как установили сотрудники спецслужбы, этот гражданин попытался связаться с представителями иностранной стороны, чтобы за деньги передавать им имеющиеся у него сведения "в ущерб безопасности Российской Федерации".

Уточняется, что он обратился в одно из госучреждений США.

"С учетом отсутствия в действиях лица объективной стороны состава преступления, ему объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена" - ИФ)", - отмечает пресс-служба.