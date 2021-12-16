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РПЦ планирует создавать христианские общины в вузах Москвы

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви подготовлен проект документа, определяющий принципы создания и развития христианских общин в высших учебных заведениях. Об этом сообщила пресс-служба Московской городской епархии.

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Согласно сообщению, создание христианской общины преподавателей и студентов не обусловлено наличием университетского храма. Инициатива о создании общины может исходить как от студентов, преподавателей и сотрудников вуза, так и от его администрации.

"Христианская община не может быть создана с нуля, работа по ее созданию обязательно должна ориентироваться на имеющихся христиан в составе профессорско-преподавательского состава и студенчества", - отметил глава епархиальной комиссии по работе с вузами и научным сообществом игумен Петр (Еремеев).

По его словам, важно встраивать деятельность общины в социальные сферы жизни учебного заведения, среди них - организация лекториев, создание тематических клубов, организация студенческих строительных отрядов по восстановлению храмов, развитие проектов социального добровольчества и других.

"Жизнь и труды христианской общины вуза должны рассматриваться как важнейшее дело церковного служения. И все аспекты этого служения должны оцениваться в свете заповедей христовых и служить духовному росту его участников и общественному благу", - отметил митрополит Дионисий.

Русская православная церквь

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