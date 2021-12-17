В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых, ранивших полицейского на кладбище

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Подозреваемые в незаконном обороте наркотиков, которые оказали сопротивление при задержании в Петербурге и скрылись, обнаружены в Ленинградской области, сообщили в региональном главке МВД.

Мужчину и женщину задержали в съемном доме в деревне Хиттолово Всеволожского района, а затем доставили в полицию для процессуальных действий.

В МВД полагают, что они могут причастны к незаконному обороту наркотиков через тайники-закладки.

Кроме того, накануне при попытке полицейских задержать их на Горском кладбище в Курортном районе Петербурга, они оказали сопротивление, применив слезоточивый газ и ранив ножом сотрудника в руку.

Как сообщалось, им удалось скрыться на автомобиле. Для их задержания в городе вводили план "Перехват".

При осмотре места происшествия был обнаружен пакет весом около 250 граммов, предположительно, с синтетическим наркотиком.

Как уточнили в главке, по результатам экспертизы изъятого вещества будет возбуждено уголовное дело. Материалы по факту сопротивления сотрудникам полиции направлены в следственные органы для решения о возбуждении уголовного дела.