Володин заявил, что закон об отмене техосмотра в России примут до конца года

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Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Закон об отмене техосмотра в России будет принят нижней палатой парламента до конца года - третье чтение состоится уже 22 декабря, чтобы документ мог вступить в силу уже с 1 января, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Тогда мы с вами определяемся по графику рассмотрения: понедельник - Совет Думы, во вторник второе чтение и третье чтение 22-го (декабря)", - сказал Володин на пленарном заседании в пятницу.

Он отметил, что "люди ждут решения, тем более, подходит как раз время проведения техосмотра на следующий год". "Представьте себе, сколько мы проблем снимем!" - заявил спикер.

В свою очередь, глава комитета Думы по транспорту Евгений Москвичев доложил, что к законопроекту нет замечаний у правительства РФ, и до конца пятницы в нижней палате планируют получить положительное заключение, чтобы запустить процесс дальнейшего рассмотрения документа.

Законопроект об отмене техосмотра (1249892-7) был принят Госдумой в первом чтении 9 ноября. Второе чтение, согласно данным в базе Думы, должно было состояться после 8 декабря.

Техосмотр, по законопроекту, будет необходим физическим лицам лишь при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов машины или мотоцикла. Во всех остальных случаях обычным авто- и мотовладельцам получать диагностическую карту можно будет в добровольном порядке - по желанию.

Между тем, для коммерческого автотранспорта, включая грузовики, автобусы и машины такси, процедура по-прежнему остается обязательной.

Закон, отметил Володин на пленарном заседании, коснется 50 млн автовладельцев в стране.