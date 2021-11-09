Госдума проголосовала в I чтении за отмену обязательного техосмотра

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект (1249892-7) об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта.

Согласно одобренному депутатами документу, техосмотр будет необходим физическим лицам лишь при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов машины или мотоцикла. Во всех остальных случаях обычным авто- и мотовладельцам получать диагностическую карту можно будет в добровольном порядке - по желанию.

Между тем, для коммерческого автотранспорта, включая грузовики, автобусы и машины такси, процедура по-прежнему остается обязательной.

Документ был внесен "Единой Россией" 14 сентября, поддержан правительством РФ и рекомендован к принятию профильным комитетом Госдумы.

Параллельно Дума в рамках процедуры рассмотрения альтернативных законопроектов отклонила похожую инициативу "Справедливой России - За правду" (СРЗП) от 15 июня (1193342-7). "Справороссы" также предлагали отменить обязательность техосмотра для всех, кто использует транспорт в личных целях.