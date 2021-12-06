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Дума отказалась от "дачной амнистии" на особо охраняемых территориях

На этом настояли правительство и фракции КПРФ и эсеров

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты исключили из проекта закона о продлении "дачной амнистии" положение о ее распространении на особо охраняемые природные территории, сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.

"Правительство боится, что в этих охраняемых зонах мы не сможем обеспечить порядок, - объяснил он. - Я так не считаю, я считаю, что если мы предоставили гражданам соответствующие объекты в пользование, то режим должен быть одинаковый, но в данном случае мы согласились с мнением правительства и получается так, что здесь некоторые фракции - КПРФ и "Справедливая Россия" - вместе с правительством убедили нас, что пока это ещё рано делать".

Комитет по госстроительству в целом одобрил законопроект о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2031 года ко второму чтению.

Авторы законопроекта - Крашенинников и сенатор, секретарь генсовета "Единой России" Андреем Турчаком.

"Дачная амнистия" предполагает возможность легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса на не оформленных в собственность земельных участках. Кроме того, авторы нового документа предлагают признать пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком правом собственности. В результате владельцы дач смогут без ограничений совершать сделки со своими участками и передавать их по наследству. При этом права на участки будут распространяться на любые виды разрешенного использования.

По закону 2020 года "дачная амнистия" действует до 1 марта 2026 года. С 2006 года "дачной амнистией" воспользовались более 14 млн заявителей.

Госдума Павел Крашенинников Андрей Турчак

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