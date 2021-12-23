Комитет Совфеда поддержал продление дачной амнистии до 2031 года

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Совета Федерации по экономической политике поддержал принятый Госдумой закон о продлении дачной амнистии до 2031 года.

"Статья 3 появляется в ФЗ-137, она закрепляет за гражданином, который использует жилой дом, возведенный до вступления в силу Градостроительного кодекса в границах населенного пункта и право собственности на который у гражданина отсутствует, право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно в установленном порядке", - рассказал зампредседателя комитета Константин Долгов.

Он добавил, что это право распространяется и на наследников. Закон признает пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком правом собственности.

Рассматриваемый закон продлевает до 1 марта 2031 года срок осуществления кадастрового учета или госрегистрации прав на жилой или садовый дом в особом порядке и получения разрешений на строительство и реконструкцию, которые начались до введения в действие Градостроительного кодекса.

В результате владельцы дач по закону смогут без ограничений совершать сделки со своими участками и передавать их по наследству.

С 2006 года "дачной амнистией" воспользовались более 14 млн заявителей.