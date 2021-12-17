Госдума отменила запрет на работу открытых систем горячего водоснабжения

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон, который отменяет обязательное переоборудование с 1 января 2022 года открытых систем горячего водоснабжения (ГВС) в закрытые, бизнес оценивал затраты на такое переоборудование в 80 млрд рублей.

Документ (№1252382-7) правительство внесло в парламент в сентябре.

Согласно действующему законодательству, с 1 января 2022 г. в России не должны эксплуатироваться открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), такая поправка была принята в декабре 2011 г. Предполагалось, что за десять лет все открытые системы подачи горячей воды будут переоборудованы в закрытые. Принятый депутатами в третьем чтении закон признает эту норму утратившей силу.

При этом в документе сохраняется норма о запрете подключения новых объектов капитального строительства к открытым системам теплоснабжения, что, по замыслу авторов, позволит обеспечить постепенное строительство закрытых систем.

При работе открытых систем холодная вода питьевого качества нагревается на ТЭЦ, ГРЭС или в котельных и подается в помещения по тем же трубопроводам, что и вода к батареям. В закрытых же системах вода из системы отопления не поступает в краны для питьевой воды. Обязательное разделение тепловой сети и системы горячего водоснабжения предполагалось в том числе для лучшего соблюдения санитарных норм.

Ранее "Сибирская генерирующая компания" (СГК) в своем корпоративном онлайн-журнале оценивала затраты на переход к закрытым системам теплоснабжения в районе 20 млрд рублей без НДС. В нем же отмечалось, что более значительные расходы будут у водоканалов, общая сумма затрат на переоборудование могла бы составить 80 млрд рублей.

Комитет Госдумы по энергетике в заключении на законопроект отмечал, что для перевода теплоснабжения на закрытую систему может потребоваться от 6 млн до 12 млн рублей в расчете на один многоквартирный дом. Ориентировочная стоимость мероприятий по переводу системы теплоснабжения на "закрытую" схему оценивается отдельными регионами и муниципалитетами в десятки миллиардов рублей без учета НДС, указывали в комитете.

"Как показала практика, перевод открытых систем теплоснабжения на "закрытую" схему целесообразен только там, где имеются нарушения санитарных норм качества сетевой воды, не проводятся промывки систем теплопотребления, отсутствует контроль эксплуатирующих организаций за качеством сетевой воды", - говорилось в заключении думского комитета.