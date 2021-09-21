В РФ предложили отменить запрет на работу открытых систем горячего водоснабжения

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ предлагает отменить обязательное переоборудование с 1 января 2022 года открытых систем горячего водоснабжения (ГВС) в закрытые и внесло в Госдуму соответствующий законопроект. Бизнес оценивал затраты на такое переоборудование в 80 млрд рублей.

Проект закона (№1252382-7) опубликован в электронной базе данных парламента.

Согласно действующему законодательству, с 1 января 2022 года в России не должны эксплуатироваться открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), такая поправка была принята в декабре 2011 г. Предполагалось, что за десять лет все отрытые системы подачи горячей воды будут переоборудованы в закрытые. Внесенный правительством законопроект признает эту норму утратившей силу.

При этом в документе отмечается, что сохраняется норма о запрете подключения новых объектов капитального строительства к отрытым системам теплоснабжения, что позволит обеспечить постепенное строительство аналогичных закрытых систем.

При работе открытых систем холодная вода питьевого качества нагревается на ТЭЦ, ГРЭС или в котельных и подается в помещения по тем же трубопроводам, что и вода к батареям. В закрытых же системах вода из системы отопления не поступает в краны для питьевой воды. Обязательное разделение тепловой сети и системы горячего водоснабжения предполагалось в том числе и для лучшего соблюдения санитарных норм.

В пояснительной записке к внесенному законопроекту подчеркивается, что сейчас урегулированы положения, обеспечивающие надлежащий температурный режим подаваемой горячей воды и, как следствие, отсутствуют условия для содержания бактерий в открытых системах горячего водоснабжения. "Из указанного следует, что в случае если открытые системы обеспечивают выполнение нормативных требований к горячей воде, то реализация мероприятий по "закрытию" открытой системы горячего водоснабжения по такой причине необязательна", - говорится в документе.

Ранее "Сибирская генерирующая компания" (СГК) в своем корпоративном онлайн-журнале оценивала затраты на переход к закрытым системам теплоснабжения в районе 20 млрд рублей без НДС. Там же отмечалось, что более значительные расходы будут у водоканалов и общая сумма затрат на переоборудование могла бы составить 80 млрд рублей.