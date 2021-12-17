Москва пока не получала сигналов о готовности Байдена к новому контакту с Путиным

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Российской стороне не поступало никаких сигналов о готовности президента США Джо Байдена к новому контакту с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил "Интерфаксу" источник в Москве.

"От США никаких сигналов о готовности к новым контактам на высшем уровне не поступало", - сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил "Интерфаксу", что в Москве не исключают нового контакта Путина и Байдена до конца года.

Американский президент также заявлял, что планирует еще один разговор с Путиным, однако конкретных сроков не называлось.

Лидеры РФ и США 7 декабря провели двухчасовые переговоры по видеосвязи.