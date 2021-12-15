Песков допустил, что новый разговор Путина и Байдена может состояться до конца года

Дмитрий Песков Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле не исключили, что президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден проведут еще один разговор до конца текущего года.

Ранее в среду Байден заявил, что планирует еще один разговор с Путиным. На прошлой неделе президенты РФ и США имели продолжительное общение по закрытой видеоконференцсвязи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Байдена, утвердительно ответил на вопрос "Интерфакса", может ли новый разговор состояться до конца года.

"Может. Но конкретных договоренностей нет", - сказал Песков.