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Байден анонсировал продолжительный разговор с Путиным

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил в среду, что планирует провести обстоятельный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает пул Белого дома.

"У нас будет продолжительный разговор", - заявил Байден, отвечая на вопрос журналиста, планирует ли американский президент встретиться с Путиным и нужно ли провести еще один саммит США-РФ. Более подробно об этих планах он сообщать не стал.

На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США готовы к диалогу с РФ по спорным вопросам, однако с форматом проведения таких контактов ясности пока нет.

7 декабря Путин и Байден провели переговоры по видеосвязи. Главной темой беседы стали внутриукраинский кризис и отсутствие прогресса в реализации Минских договоренностей, сообщала ранее пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Джо Байден США

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