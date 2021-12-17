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Путину предложили дать бизнесу 6 лет на адаптацию к новым требованиям по экологии

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Бизнес предложил властям установить переходный период до конца 2027 года для адаптации к новым экологическим требованиям и создать межведомственную рабочую группу для отработки практик их внедрения, чтобы исключить негативные последствия для предприятий и населения.

Об этом на съезде РСПП с участием президента Владимира Путина заявил бенефициар "Трубной металлургической компании" и председатель Комитета РСПП по техрегулированию, стандартизации и оценке соответствия Дмитрий Пумпянский.

Речь идет об отработке применения введенных среднегодовых предельно допустимых концентраций (ПДК), оценке отдельных нормативов, их анализе на предмет исполнения при текущем уровне развития технологий производства и контроля, доработке нормативной базы

По мнению предпринимателей, в межведомственную рабочую группу должны войти представители Росприроднадзора, Минпромторга, Минприроды и РСПП.

Пумпянский отметил, что иногда предприятия сталкиваются с техническими и методологическими трудностями. Например, вступившие в силу весной новые санитарные правила Роспотребнадзора предусматривают применение среднегодовых ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе вместо применявшихся ранее среднесуточных.

"Требования стали более жесткими. И для ряда веществ нормы учреждены вообще впервые. Однако, к сожалению, в настоящее время отсутствуют производственные технологии, которые могли бы обеспечить достижение некоторых целевых показателей ПДК, - сказал Пумпянский. - Также пока нет необходимых методик расчетов, не сформирована нормативная база. Внедрение новых форм требует от предприятий реализации целого ряда мероприятий, связанных с созданием новых систем и методов контроля для получения комплексного экологического разрешения, а без него нельзя работать".

РСПП Владимир Путин Дмитрий Пумпянский ТМК

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