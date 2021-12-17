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Песков назвал Саакашвили "загадочным элементом"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили абсолютно загадочный элемент, при его появлении где-то сначала становится плохо, затем смешно, а после совсем плохо, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"К сожалению, так получилось, что власти Грузии в свое время стали отворачиваться от нашей страны, от России, а потом Саакашвили пошел на безумство – он развязал войну", - сказал Песков в интервью RTVI.

В результате, добавил он, Грузия зафиксировала в своей Конституции намерение вступить в НАТО. "И теперь мы находимся по разные стороны баррикад", - сказал он.

Говоря о Саакашвили, Песков заметил, что у Грузии с ним сложные дела. "Это загадочный совершенно элемент, потому что там, где появляется Саакашвили, сначала становится плохо, потом смешно, а потом совсем плохо. Но почему Грузия наступает несколько раз на эти грабли, мы не можем понять", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Грузия Михаил Саакашвили Дмитрий Песков

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