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Саакашвили заявил о задержании грузинского генерала в Берлине

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Бывший президент Михаил Саакашвили заявляет, что в Берлине по требованию грузинских властей задержан экс-глава Объединенного штаба Вооруженных сил Грузии Гиоргий Каландадзе.

"По требованию грузинских властей в Берлине задержан бывший начальник Объединенного штаба Гиоргий Каландадзе. (...) Генерал Каландадзе является гражданином Украины и занимает должность в украинской национальной гвардии", - написал в соцсетях Саакашвили.

Он считает, что германская прокуратура и суд разберутся и примут решение по освобождению Каландадзе.

Об аресте Каландадзе сообщил и оппозиционный грузинский телеканал "Мтавари архи".

41-летний генерал Гиоргий Каландадзе - профессиональный военный. После окончания Объединенной военной академии Министерства обороны Грузии с 1997 по 2001 год он прошел дальнейшую военную подготовку в США и Эстонии. С 2007 по 2009 год он был командиром 4-й пехотной бригады ВС Грузии.

В 2009 году Каландадзе был назначен заместителем командующего Сухопутными войсками Грузии и стал первым заместителем начальника Объединенного штаба. Одновременно с 2010 по 2011 год исполнял обязанности командующего сухопутными войсками. В октябре 2012 года президент Грузии Михаил Саакашвили назначил его начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Грузии и присвоил ему звание генерала.

В ноябре 2012 года новое правительство Грузии ненадолго арестовало Каландадзе по уголовным обвинениям, связанным с превышением должностных полномочий. В 2014 году Каландадзе уехал на Украину, где получил украинское гражданство.

Михаил Саакашвили Германия Гиоргий Каландадзе

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