Что произошло за день: пятница, 17 декабря

Ключевая ставка, арест главы банка и соглашение о мерах обеспечения безопасности РФ и НАТО

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку на 100 б.п. - до 8,5%. Регулятор допускает, что на ближайших заседаниях ставка еще будет повышаться.

- Началось заполнение газом второй нитки "Северного потока 2". Первую нитку заполнили техническим газом и подготовили к работе в октябре.

- Владимир Путин поручил доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах. Президент потребовал от кабмина вместе с Думой, Совфедом, объединениями работодателей и предпринимателями учесть все вопросы, которые волнуют россиян.

- В Кремле заявили, что транзит власти на повестке не стоит. Дмитрий Песков напомнил, что Владимир Путин еще не решил, будет ли участвовать в выборах 2024 года, но допустил, что президент в будущем может порекомендовать какого-нибудь кандидата.

- МИД РФ обнародовал проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и НАТО. США и НАТО начали изучать предложения Москвы, однако, по данным Bloomberg, Вашингтон считает часть инициатив неприемлемыми.

- "Русал" запустил Тайшетский алюминиевый завод. Инвестиции в проект составили около 100 млрд рублей, его мощность составит 428,5 тыс. тонн алюминия в год.

- ЦБ предложил отменить комиссии за переводы гражданами между счетами в пределах 1,4 млн рублей. Эльвира Набиуллина отметила, что подобные комиссии не дают людям свободно распоряжаться своими деньгами.

- Глава банка БКФ арестована до 15 февраля. Как сообщил адвокат Ольги Миримской, предпринимательницу заподозрили в даче взятки в 3,25 млн рублей следователю, участвующему в расследовании уголовного дела о похищении ее дочери.